Убийцы экс-главы дач ДУСи в Крыму до сих пор не найдены
16:00, 20 июля 2009Крым
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Убийцы некогда работавшего начальником Управления санаторно-курортных учреждений в Автономной Республике Крым Государственного управления делами Президента Украины Олега Тарабанько пока не найдены.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил прокурор Крыма Владимир БОЙКО.
По его словам, несмотря на предпринимаемые правоохранителями меры, совершившие преступление лица не установлены.
Тело Тарабанько обнаружено 22 декабря 2008 года в поселке городского типа Ливадия (Ялта). Экспертиза установила, что смерть экс-чиновника наступила в результате удушения.
По данным СМИ, фамилия Тарабанько упоминалась в скандале, связанном с выделением участков земли на территории Юсуповского дворца.
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