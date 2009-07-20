Убийцы экс-главы дач ДУСи в Крыму до сих пор не найдены

16:00, 20 июля 2009
Крым
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Убийцы некогда работавшего начальником Управления санаторно-курортных учреждений в Автономной Республике Крым Государственного управления делами Президента Украины Олега Тарабанько пока не найдены. 

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил прокурор Крыма Владимир БОЙКО.

По его словам, несмотря на предпринимаемые правоохранителями меры, совершившие преступление лица не установлены.

Тело Тарабанько обнаружено 22 декабря 2008 года в поселке городского типа Ливадия (Ялта). Экспертиза установила, что смерть экс-чиновника наступила в результате удушения.

По данным СМИ, фамилия Тарабанько упоминалась в скандале, связанном с выделением участков земли на территории Юсуповского дворца.

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