Убийцы экс-главы дач ДУСи в Крыму до сих пор не найдены

Убийцы некогда работавшего начальником Управления санаторно-курортных учреждений в Автономной Республике Крым Государственного управления делами Президента Украины Олега Тарабанько пока не найдены.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил прокурор Крыма Владимир БОЙКО.

По его словам, несмотря на предпринимаемые правоохранителями меры, совершившие преступление лица не установлены.

Тело Тарабанько обнаружено 22 декабря 2008 года в поселке городского типа Ливадия (Ялта). Экспертиза установила, что смерть экс-чиновника наступила в результате удушения.

По данным СМИ, фамилия Тарабанько упоминалась в скандале, связанном с выделением участков земли на территории Юсуповского дворца.