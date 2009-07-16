Пожар уничтожил катер и повредил две яхты в Севастополе
17:07, 16 июля 2009Крым
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25 плавсредств удалось спасти
В Севастополе пожар уничтожил прогулочный катер и повредил две яхты.
Как информирует пресс-служба Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе, сообщение о пожаре на прогулочном катере у причала в Инкермане поступило сегодня в 2 часа ночи.
К моменту прибытия бойцов МЧС огонь уничтожил катер - он утонул, еще две яхты были повреждены. 25 плавсредств удалось спасти.
Пострадавших в результате происшествия нет.
Попытки поднять утонувший катер продолжаются, его обследование поможет определить вероятные причины пожара.
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