Пожар уничтожил катер и повредил две яхты в Севастополе

В Севастополе пожар уничтожил прогулочный катер и повредил две яхты.

Как информирует пресс-служба Главного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в городе, сообщение о пожаре на прогулочном катере у причала в Инкермане поступило сегодня в 2 часа ночи.

К моменту прибытия бойцов МЧС огонь уничтожил катер - он утонул, еще две яхты были повреждены. 25 плавсредств удалось спасти.

Пострадавших в результате происшествия нет.

Попытки поднять утонувший катер продолжаются, его обследование поможет определить вероятные причины пожара.