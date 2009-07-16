Американец купил пачку сигарет за 23 квадриллиона долларов
12:20, 16 июля 2009Крым
0
Сумма в 20 раз превышает долг США
У американца в штате Нью-Гемпшир на бензоколонке за пачку сигарет с банковской карты списали сумму 23 148 855 308 184 500 долларов, которая примерно в 20 раз превышает размер государственного долга США.
«Я решил, что кто-то купил Европу по моей кредитке», - сказал пострадавший Джон МУШИНСКИ, отмечает «Газета.ру».
По его словам, Bank of America только спустя два часа объяснений признал ошибку.
На следующий день счет Дж.МУШИНСКИ был исправлен. Банк, однако, по-прежнему считает виновным в инциденте производителя карточек Visa, а Visa винит банк.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter