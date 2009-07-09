Дельцы остались без отходов руды
20:06, 09 июля 2009Крым
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Цена вопроса - десятки миллионов
Высший хозяйственный суд Украины отменил судебные решения, которые обязывали Камыш-Бурунский железорудный комбинат (Крым) заключить сделку о продаже коммерческой фирме отходов обогащения железной руды на 43 млн. грн.
«Отходы обогащения железной руды на 43 миллиона гривен не перешли к частникам», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.
Высший хозсуд Украины удовлетворил кассацию надзорного ведомства.
Кассационная инстанция согласилась с доводами прокурора о том, что отходы обогащения руды, согласно законодательству Украины, относится к полезным ископаемым и является недрами, которые не могут передаваться в собственность.
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