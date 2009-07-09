Суд по делу симферопольского мажора назначили на 23 июля

На 23 июля назначено судебное заседание по делу о дорожной аварии в Симферополе с участием автомобиля Bentley сына депутата симферопольского городского совета Иосифа ФАЙНГОЛЬДА – Виталия. В результате ДТП погибла 25-летняя байкер Анна Мишуткина.

Накануне в суде Симферополя начались слушания.

Между тем, прокуратура прекратила в отношении В.ФАЙНГОЛЬДА уголовное дело о хулигантстве в симферопольском баре в 2002 году, которое было объединено в одно производство с делом о ДТП.

«Прокуратура изучила материалы, собранные милицией, и приняла решение о прекращении уголовного дела в связи с недоказанностью вины Виталия ФАЙНГОЛЬДА в совершении хулиганских действий в баре «Два капитана», - сообщила пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия БОЯРКИНА. При этом, отметила она, «в отношении остальных лиц (охранников ФАЙНГОЛЬДА) уголовное дело уже направлено в суд».

16 сентября 2008 года в Симферополе произошла авария с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля Bentley. От удара мотоцикл разорвало на куски, после чего Bentley продолжил неуправляемое движение и столкнулся с двумя автомобилями. В результате ДТП погибла водитель мотоцикла. У нее осталась малолетняя дочь.

По этому факту отдел по расследованию ДТП следственного управления милиции Крыма возбудил дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспортного средства лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, следственное управление милиции автономии возбудило еще одно дело в отношении В.ФАЙНГОЛЬДА по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство). Эти действия произошли в 2002 году в баре «Два капитана» в Симферополе

Уголовные дела объединили в одно производство и в середине июня направили в прокуратуру Крыма для утверждения обвинительного заключения.