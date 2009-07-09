Начальника МЧС Феодосии обвинили в мошенничестве с землей — СМИ

Начальника Феодосийского управления МЧС Олега Меснянкина подозревают в мошенничестве с земельными участками, которые были предназначены для спасателей региона.

Вечером 1 июля сотрудники крымского УБОПа задержали Меснянкина.

Как сообщил Кафе начальник Феодосийского отделения по борьбе с организованной преступностью Александр Седлецкий, прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Меснянкина. Избрана мера пресечения в виде ареста.

"Ему инкриминируется получение взятки, мошенничество и злоупотребление своим служебным положением, - уточнил Седлецкий. - В ходе расследования было выявлено, что руководитель Феодосийского управления МЧС неоднократно получал взятки с людей за выделение земельных участков".

По словам Седлецкого, Феодосийский горсовет принял решение о предоставлении территории для обеспечения участками спасателей в микрорайоне Стожары, около хлебокомбината. Однако владельцами нескольких участков оказались люди, не являющиеся сотрудниками управления МЧС. По показаниям свидетелей, посторонние получили землю, дав взятки.

За махинации начальнику управления МЧС грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, отмечает издание.