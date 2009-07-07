У Тимошенко заявили о достаточной заботе о крымских татарах

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что правительство прилагает значительные усилия для решения комплекса вопросов, связанных с обустройством крымскотатарского населения и его интеграцией в общественную жизнь Крыма.

Как сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра, об этом Г.НЕМЫРЯ сказал сегодня на встрече с Верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств Кнутом ВОЛЛЕБЕКОМ.

Cтороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества между Украиной и ОБСЕ, в частности, вопрос защиты прав национальных меньшинств в рамках ОБСЕ. В этой связи речь шла также о содействии со стороны международного общества в обустройстве и интеграции в общество Крыма депортированных по национальному признаку меньшинств.

«Благодаря работе правительства, а также усилиям международного содружества, в том числе вашей деятельности, удалось достичь существенного улучшения ситуации», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Г.НЕМЫРЯ и К.ВОЛЛЕБЕК обсудили также вопросы защиты прав национальных меньшинств в Украине на национальном и международно-правовом уровнях, в частности, относительно гарантирования права на использование ими родного языка.