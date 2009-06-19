Замора рыбы в районе Казантипа экологи от власти не обнаружили

Президент Крымской академии наук Виктора Тарасенко на днях заявил о том, что в районе мыса Казантип массово гибнет рыба.

"Побережье Казачьей бухты в районе мыса Казантип буквально завалено разлагающейся и издающей смрадный запах рыбой", – говорилось в заявлении эколога.

Тарасенко отметил, что гибель рыбы произошла в первой декаде июня, и не исключил, что это – "следствие мазутного и серного загрязнения донного ила и воздействия этой мины замедленного действия на всю трофическую (пищевую) цепочку морской экосистемы".

"У МЧС такой информации нет. Если бы была, не стали бы скрывать", – сказал сотрудник пресс-службы крымского Главка МЧС на просьбу прокомментировать заявление президента Крымской академии наук.

Как сообщил Кафе начальник Управления экологической инспекции Керченского региона Владимир Решетников, о заморе рыбы он узнал на прошлой неделе.

"Я как раз был в Каменке и мне позвонили из республиканского комитета по охране окружающей следы и сообщили о заморе рыбы в районе Щелкино, – рассказал Решетников. – Мы проверили побережье в Каменке, Щелкино, Песочном, Новоотрадном, отобрали пробы воды и отправили на анализы в Реском".

По словам Решетникова, заморы происходят регулярно – это обычное природное явление.

"Из-за повышения температуры воздуха и моря, в воде происходят изменения, вследствие которых рыба не получает необходимого количества кислорода и начинает выпрыгивать на поверхность. В результате происходит удушье, – пояснил он. – Но сейчас для таких явлений еще не время – вода в Азовском море около 20 градусов и воздух еще не сильно прогрелся. Что могло повлиять на мор - пока неизвестно".

При этом Решетников отметил, что при осмотре побережья рыбы на берегу не видно.

"Везде беседовали с людьми, расспрашивали. Только в Щелкино жители нам рассказали, что на берег выходил бычок, которого можно было брать руками, – сказал он. – При заморных явлениях рыба гибнет тоннами, а мы ничего подобного не видели".