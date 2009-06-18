В Крыму пройдет масштабный слет байкеров

10-11 июля на промышленной площадке - карьере Балаклавского рудоуправления на 17-м километре Ялтинской трассы в Крыму пройдет XIII Международное байк-шоу.

Ожидается, что в нем примут участие более трех тысяч байкеров из Украины, России, Беларуси, Сербии, Македонии, Швеции, Германии, стран Прибалтики, Польши, Болгарии, сообщает пресс-служба Севастопольской городской государственной администрации со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Фестиваль получил благословение Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, говорится в сообщении.

В рамках шоу будет организована концертная программа, театрализованные рыцарские турниры, спортивные состязания, выступления лучников и каскадеров.

«10 июля в полночь - кульминационный момент шоу, во время которого на специально созданной для этого события сцене в виде подводной лодки выступят ведущие рок-группы и музыканты: «Алиса», «Ария», «Король и шут», «Пилот» и другие. Выступления будут сопровождаться спецэффектами, видео и лазерной анимацией», - говорится в сообщении.

11 июля планируется проезд байкеров по Севастополю и посещение исторических мест.