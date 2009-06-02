Официальный Киев в упор не видит фестиваль «Великое русское слово» в Крыму

Международный фестиваль «Великое русское слово» пройдет с 6 по 12 июня в Крыму. Мероприятие проходит в автономии вот уже третий год подряд.

Председатель оргкомитета, первый вице-спикер крымского парламента Сергей ЦЕКОВ сегодня на пресс-конференции в Симферополе сообщил, что фестиваль обещает стать более масштабным, чем в предыдущие годы.

Торжественное открытие «Великого русского слова» состоится в Ялте 6 июня. Ранее в этот же день в Симферополе гости фестиваля примут участие в праздничном собрании, посвящённом 210-летию со дня рождения поэта Александра Пушкина.

В программе фестиваля – концерты, творческие встречи, круглые столы, праздник русской книги, гоголевские, пушкинские и чеховские чтения.

В частности, в Ялте пройдут всеукраинский семинар преподавателей русского языка и литературы, международная научно-практическая конференция «Русский язык в поликультурном мире», круглые столы «Украина и Россия – духовная и культурно-историческая общность» и «Молодежь в русском мире – фактор будущего», в Севастополе известные журналисты соберутся на международный круглый стол «СМИ Украины и России – шаги навстречу».

«Великое русское слово» продлится до 12 июня, Дня России. В Симферополе в этот день устроят митинг «сторонников восточнославянского, общерусского единства» и праздничный гала-концерт.

Общая смета фестиваля превышает один миллион гривен, из них порядка 700 тысяч – деньги бюджета Крыма. Организаторам мероприятия также помогает комиссия при правительстве Российской Федерации по делам соотечественников за рубежом, правительство Москвы и фонд «Русский мир».

Власти Украины не принимают участия в финансировании мероприятия. «Нынешнее руководство украинского государства в упор не видит фестиваль. Третий год не выделяется ни копейки из государственного бюджета (Украины) на мероприятия «Великого русского слова». В этот раз у нас было обращение, подписанное пятью председателями областных советов, с просьбой выделить определенную сумму на проведение фестиваля – реакция нулевая: ни поздравлений, ни ответов, ни приветов», – заявил первый вице-спикер Крыма.

Планируется, что поздравление участникам «Великого русского слова» направит Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ. «Участников фестиваля поздравят высшие должностные лица российского государства: Президент, председатель Совета Федерации, председатель Государственной Думы», – сказал С.ЦЕКОВ.

Со стороны Российской Федерации в фестивале ожидается участие делегаций Госдумы, Министерства иностранных дел, регионов РФ. С украинской стороны о готовности принять участие в фестивале заявили руководители ряда областных и городских советов юго-востока страны.

Фестиваль организован Русской общиной Крыма и властями автономии.