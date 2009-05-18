ГАИ ищет в Крыму взрывчатку

Силовики Крыма до 25 мая проводят оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Оружие и взрывчатка».

В рамках операции сотрудники Госавтоинспекции ищут в транспортных средствах оружия и взрывчатку. Не останутся без внимания силовиков авторынки, стоянки возле торговых центров, гостиницы, общежития и другие места.

«Добровольно сдавшее в милицию оружие и боеприпасы освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение», - напоминает пресс-служба ГАИ автономии.