ГАИ ищет в Крыму взрывчатку
16:00, 18 мая 2009Крым
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В машинах, гаражах, общежитиях
Силовики Крыма до 25 мая проводят оперативно-профилактические мероприятия под условным названием «Оружие и взрывчатка».
В рамках операции сотрудники Госавтоинспекции ищут в транспортных средствах оружия и взрывчатку. Не останутся без внимания силовиков авторынки, стоянки возле торговых центров, гостиницы, общежития и другие места.
«Добровольно сдавшее в милицию оружие и боеприпасы освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение», - напоминает пресс-служба ГАИ автономии.
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