Тенденция замедления сокращений вольнонаемных отмечается на ЧФ

На Черноморском флоте России отмечается тенденция замедления сокращений вольнонаемных работников.

«Последний визит депутатов Государственной Думы РФ и ряд последних заявлений официальных лиц российской стороны, в том числе посла РФ в Украине Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА, позволяют надеяться на замедление и затишье в этом вопросе», - подчеркнул первый заместитель главы городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН, передает корреспондент УНИАН.

Он сказал: «Cудя по всему, это результат того, что в Кремле снова решили обратиться к этой проблеме, посмотреть и, как принято сейчас говорить: оптимизировать процесс».

«Для нас это весьма и весьма выгодно, потому что это облегчит ситуацию на нашем рынке труда», - заявил В.КАЗАРИН.

Исполняющая обязанности директора Севастопольского городского центра занятости Светлана РЕНДАК сообщила, что за последний месяц сокращения на Черноморском флоте «чуть-чуть замерли, резкого высвобождения сейчас нет». «Всего в списках на высвобождение с ЧФ РФ 5980 человек», сказала С.РЕНДАК.

Заместитель председателя администрации Ирина ЦОКУР добавила: «Мы проанализировали, почему нет такого явного всплеска: из почти 6 тысяч человек, поданных на сокращение, 40% - пенсионеры». «Причем пенсионеры «50 на 50» - примерно половина являются пенсионерами Министерства обороны и столько же - пенсионеры Министерства труда и социальной политики», - отметила она.

«Все равно количество фактически сокращенных не соответствует количеству предупрежденных о предстоящем сокращении», - сказала И.ЦОКУР.