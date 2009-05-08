Деньги репатриантам нужны сейчас, а не в конце года

Председатель Совета министров Крыма Виктор ПЛАКИДА просит премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО пересмотреть бюджетную роспись по финансированию в 2009 году государственной программы расселения и обустройства репатриантов.

С такой просьбой он обратился в ходе селекторного совещания, информирует пресс-служба правительства автономии.

В сообщении отмечается, что из предусмотренных на текущий год 53,3 млн. грн. большая часть (40,5 млн. грн.) запланирована на 4 квартал.

Главу Кабмина просят перенести основные объемы финансирования с 4-го на 2-ой и 3-ий кварталы.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала решить вопрос.