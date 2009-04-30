Симферополю нужно ещё 30-35 камер видеонаблюдения

Симферополю необходимо установить ещё 30-35 камер видеонаблюдения, считают в милиции города.

«Они нужны на основных развязках дорог, в местах скопления людей, в парках, скверах», – отметил начальник Симферополького горотдела милиции Анатолий ПРОЦЕНКО, сообщает пресс-центр мэрии.

Пока камеры установлены и круглосуточно работают в 5-ти точках города: на площадях Ленина и Советской, на площадках перед универмагом «Сільпо», железнодорожным вокзалом и зданием горисполкома.

Система видеонаблюдения, включающая 5 видеокамер и пульт управления, приобретена за счет средств, предусмотренных в бюджете города на выполнение Программы обеспечения мероприятий по профилактике преступности и охране общественного порядка в Симферополе на 2006-2010 годы. В конце 2008 года на систему было выделено более 400 тыс. грн.

Видеокамеры имеют 35-кратное оптическое приближение и 360-градусный угол вращения. Запись с камер, которую можно использовать в суде как доказательство совершения правонарушения, сохраняется в течение 10-ти суток.

По мнению мэра Геннадия БАБЕНКО, камеры необходимо установить у «Приватбанка», кукольного театра, на улицах Пушкина и Карла Маркса – там, где собирается молодежь. «Мы будем искать различные пути финансирования этой программы, чтобы милиция имела такое подспорье, – отметил Г.БАБЕНКО. – Пока камеры приобретены за бюджетные средства, но я думаю, предпринимателей тоже надо привлекать».