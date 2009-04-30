Крым хочет сам считать своих коров

Регистрацию крупного рогатого скота в Крыму будет проводить Управление ветеринарной медицины в автономии, а не созданное по решению Министерства аграрной политики Украины государственное предприятие «Агентство по идентификации и регистрации животных».

Такое решение принято сегодня на заседании Совета министров Крыма.

В автономии недовольны работой филиала агентства.

Крымский спикер Анатолий ГРИЦЕНКО предложил открыть спецсчет, куда бы поступали средства от идентификации. «Открывайте расчетный счет. Занимайтесь идентификацией, давайте предложение по стоимости проведенной работы на одну голову скота. Мы утвердим на Совмине – и вперед. Захочет агентство или Министерства аграрной политики Украины судиться, пусть судятся», – сказал глава парламента автономии.