В июне в Крыму пройдет библиотечная конференция

С 6 по 14 июня в автономии пройдет XVI Международная конференция «Крым-2009. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса».

Такое решение принял сегодня Совет министров Крыма.

Цель форума – модернизация информационно-библиотечной сферы крымской автономии.

Министерству финансов Крыма поручено профинансировать расходы, связанные с проведением конференции за счет средств, предусмотренных в бюджете на 2009 год по статье «Филармонии, музыкальные коллективы, ансамбли и другие учреждения искусства и мероприятия».