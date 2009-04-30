В июне в Крыму пройдет библиотечная конференция
14:53, 30 апреля 2009Крым
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Цель форума – модернизация
С 6 по 14 июня в автономии пройдет XVI Международная конференция «Крым-2009. Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса».
Такое решение принял сегодня Совет министров Крыма.
Цель форума – модернизация информационно-библиотечной сферы крымской автономии.
Министерству финансов Крыма поручено профинансировать расходы, связанные с проведением конференции за счет средств, предусмотренных в бюджете на 2009 год по статье «Филармонии, музыкальные коллективы, ансамбли и другие учреждения искусства и мероприятия».
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