«Победили вместе» в Севастополе

V Международный телерадиофестиваль «Победили вместе» пройдет с 4 по 10 мая в Севастополе.

Он посвящен Победе в Великой Отечественной войне и 65-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба администрации города.

Цель фестиваля - «активизировать освещение в СМИ величия подвига народов стран антигитлеровской коалиции в разгроме фашистской Германии, содействовать военно-патриотическому воспитанию молодежи и повышению профессионального мастерства творческих работников».

В этом году в фестивале примут участие около 70 представителей телерадиоорганизаций государственной и негосударственной форм собственности из регионов Украины и около 50 представителей зарубежья: Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Казахстана, Китая, России, Узбекистана и Франции.

Теле- и радиожурналисты представят работы в таких номинациях, как: «Этих дней не смолкнет слава», «Неприступный для врагов», «У войны не женское лицо», «Дети войны», «Родина. Честь. Долг», «Боевое братство», «Мир без терроризма», «Летопись великого подвига».

Помимо просмотра творческих работ, программой телерадиофестиваля «Победили вместе» предусмотрено проведение творческих семинаров, профессиональных дискуссий, «круглых столов», пресс-конференций, встреч с ветеранами, посещение памятных мест Севастополя и боевых кораблей украинского и российского флотов.

Победителей наградят дипломами лауреата фестиваля и специальными призами.