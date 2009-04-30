Погода в Крыму на 1-3 мая

По прогнозам синоптиков, 1 мая в Крыму возможны дожди, местами грозы. Как сообщает Украинский гидрометеорологический центр, температура ночью на полуострове 5-10 градусов тепла, днем 14-19 градусов тепла. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Местами шквалы, 17-22 м/с. 2-3 мая возможны дожди. Ночью 8-13 градусов тепла, днем 13-18 градусов тепла. 2 мая ветер юго-восточный, 5-10 м/с, 3 мая - северо-восточный, 5-10 м/с.

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