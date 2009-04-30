ГАИ просит маёвщиков не искушать автомобилистов зелёным змием

Госавтоинспекция Крыма призывает водителей не садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Пресс-служба ГАИ распространила обращение к автомобилистам в связи с приближающимися майскими праздниками.

«Большинство крымчан выезжают на отдых на своих транспортных средствах, но далеко не все осознают, что тот, кто управляет автомобилем, должен оставаться трезвым, не соблазняясь даже на одну рюмку горячительного напитка», отмечают в Госавтоинспекции.

ГАИ обращается «к тем, кто отдыхает с водителем»: «не упрашивайте, не уговаривайте вашего «рулевого» выпить хотя бы 50 граммов». «Ведь тем самым вы подвергаете опасности жизни и здоровье не только вашей компании, но и других людей», - говорят в Госавтоинспекции.

«Если же водителю посчастливилось не стать виновником автокатастрофы, все равно существует реальная опасность быть остановленным работником ГАИ. Тогда придется распрощаться на пару лет с правами или отдать в виде штрафа государству кругленькую сумму в размере от 2550 до 3400 гривен, либо потрудиться на общественных работах до 50 часов, а может судья прибегнет к админаресту от 7 до 10 дней», - добавили в крымской ГАИ.