В Крыму создали комитет защиты журналистов

29 апреля в Симферополе пройдет круглый стол «Состояние свободы прессы в Крыму у 2008 году и пути преодоления препятствий в утверждении свободы слова в регионе в 2009 году».

Мероприятие организовано Комитетом по мониторингу свободы прессы в Крыму к Международному дню защиты журналистов, который традиционно отмечается 3 мая.

В рамках круглого стола пройдет презентация очередного выпуска ежегодника «Белая книга крымской журналистики» и новой журналистской организации – «Комитет защиты журналистов Крыма».

Для участия в работе круглого стола приглашены журналисты, юристы, представители неправительственных организаций, парламента и правительства автономии, Постоянного представительства Президента Украины в Крыму.