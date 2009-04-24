Количество курортников в Крыму сократилось на 23%

Крым с начала года и по состоянию на сегодняшний день принял на отдых 189,2 тыс. человек, это 22,7% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма.

Количество отдохнувших рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

По данным исполнительных комитетов и районных государственных администраций курортных регионов Крыма, по состоянию на 24 апреля организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях автономии отдохнули 81,8 тыс. человек. Это на 21,8% ниже, чем за тот же период минувшего года.

По состоянию на сегодня в автономии работает 131 санаторно-курортное и туристское предприятие, они заполнены на 46,4%. В 2008 году в это время в Крыму работало на 7 курортных учреждений больше, коэффициент заполняемости составлял 45,6%.