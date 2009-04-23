Люди Ющенко советуют крымскому парламенту не прыгать выше головы

Верховная Рада Крыма должна заниматься социально-экономическими проблемами, а не вмешиваться в вопросы проведения на территории Украины международных военных учений.

Об этом заявил заместитель главы Секретариата Президента Роман Безсмертный, комментируя обращение к народным депутатам о недопустимости проведения учений «Си Бриз-2009» на территории автономии, пишет Главред

Безсмертный заявил: «Депутаты, которые сидят в Верховной Раде Автономной Республики Крым, не понимают и не осознают роли и места этого представительского органа. Верховная Рада Автономной Республики Крым, как и областные советы, уполномочена Конституцией Украины и законом на решение социально-экономических проблем. И только незавершенность конституционной реформы в Украине приводит к тому, что представительские органы, суть деятельности которых заключается в решении социально-экономических и бытовых граждан, позволяют себе заниматься внешней политикой, вопросами обороны, вопросами регулирования государственных органов и так далее».

По словам Безсмертного, в любой другой стране такое решение местного органа проигнорировали бы, а за систематическое нарушение закона вообще распустили. «Так, как это было когда-то с городским советом Лондона. Маргарет Тэтчер его распустила и сказала: не будет больше такого совета, если будете принимать такие решения», - сказал он.