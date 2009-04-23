Черномырдин не знает о долгах ЧФ перед Пенсионным фондом Украины

Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН утверждает, что ему ничего не известно о задолженности предприятий российского Черноморского флота перед Пенсионным фондом Украины.

”Впервые об этом слышу”, - заявил В.ЧЕРНОМЫРДИН журналистам во время своего рабочего визита в Чернигов, передает корреспондент УНИАН.

Как отметил посол России в Украине, Черноморский флот должен жить по законам той страны, на территории которой он располагается.

”И если такой вопрос есть, то он будет решен”, - пообещал В.ЧЕРНОМЫРДИН. Он также заметил, что долги, вероятно, связаны с задержками финансирования, однако эти вопросы, по его мнению, будут решены в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, власть Севастополя утверждает, что недоимка предприятий ЧФ РФ в Пенсионный фонд Украины составляет 7 млн. грн.