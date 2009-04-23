Из-за Черноморского флота европейцы не едут в Крым – УНП

Черноморский флот России наносит непоправимый вред экономике, экологии и туристической привлекательности Севастополя и Крыма, считает председатель Крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН.

"Российский флот наносит многомиллионный ущерб Украине не только из-за долгов перед украинским Пенсионным фондом. Вместо 97,75 млн. долларов, которые Россия платит за аренду, Кремль должен платить Украине за базирование Черноморского флота в Крыму по меньшей мере 2,5 млрд. долларов ежегодно, то есть не по братским ценам, а по рыночным", - утверждает представитель УНП.

Он считает, что „без Черноморского флота Крым превратился бы в туристическую и торговую жемчужину Украины и Европы, а Севастополь стал бы основным центром черноморской торговли, морскими вратами Украины». Таким образом, добавил О.ФОМУШКИН, „ежегодно Москва забирает у крымчан не миллионы, а миллиарды долларов”.

"Кроме того, для большинства европейских туристов и бизнесменов Крым так и остается "относительно горячей точкой", где не рекомендуют отдыхать и открывать бизнес, ведь благодаря активному содействию руководства Черноморского флота на полуострове процветают антизападные настроения. Американцы и европейцы просто боятся ездить в Крым, как это не парадоксально звучит - боятся оставлять крымчанам собственные средства", - сказал О.ФОМУШКИН, сообщает пресс-служба УНП.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Андрей НЕСТЕРЕНКО на днях заявил, что Россия "сурово следит за тем, чтобы функционирование Черноморского флота РФ не наносило вред безопасности Украины и ее интересам”.