Продажи одно- и двухкомнатных квартир в регионах активизировались

В регионах активизировались продажи в сегменте одно- и двухкомнатных квартир эконом-класса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-президент Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (ССНУ) по вопросам региональной политики Анатолий ТОПАЛ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, в Ровно в первом квартале т.г. однокомнатные квартиры упали в цене на 7-11%, двухкомнатные – на 19-30%, трехкомнатные - на 65-70%.

А.ТОПАЛ отметил, что в апреле остановилось падение на «дешевом» рынке, в нижнем ценовом сегменте увеличилось количество сделок в три раза. При этом наблюдается сокращение предложения в нижнем ценовом сегменте из-за того, что в конце марта - начале апреля начали «выкупать самое дешевое предложение». В то же время остается тенденция к снижению стоимости трехкомнатных квартир.

По данным агентства недвижимости «Квадратный метр» (Ровно), на сегодня средняя стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке Ровно составляет 942 долл./кв.м, двухкомнатных – 823 долл./кв.м, трехкомнатных – 774 долл./кв.м.

По словам эксперта, в Луганске в первом квартале т.г. стоимость одно- и двухкомнатных квартир снизилась на около 45% (с корректировкой 5% на торг при продаже). На сегодня средняя стоимость однокомнатных квартир с учетом торга составляет 16,1 тыс. долл., двухкомнатных – 23,7 тыс. долл.

Среди сегодняшних тенденций – дальнейшее понижение стоимости трехкомнатных квартир, отсутствие сделок на первичном рынке, снятие с продажи предложений по элитному жилью. В конце марта – начале апреля происходит активизация сделок в сегменте дешевого жилья без роста его стоимости.

А.ТОПАЛ отметил, что в Хмельницком в первом квартале т.г. стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья снизилась на 12-15%, двухкомнатных – на 15-17%, трехкомнатных - на 25-30%.

По данным «Регионального риелторского центра» (Хмельницкий), в марте т.г. средняя стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке города составила 28,3 тыс. долл., двухкомнатных – 41,8 тыс. долл., трехкомнатных – 62,15 тыс. долл. При этом в апреле на вторичном рынке жилья зафиксирован рост на 3-5% на одно-двухкомнатные квартиры на окраинах города.

В то же время, в первой декаде апреля в городе наблюдается тенденция снижения застройщками стоимости первичного жилья на 300-500 грн. за 1 кв.м в домах, близких к завершению строительства. При этом количество непроданных квартир в этих домах составляет 20-30%.

Во Львове до февраля наблюдалось падение цен на недвижимость эконом-класса. Начиная со второй половины марта, темпы падения стоимости остановились, количество сделок в эконом-классе увеличилось в два раза. Стоимость на элитную недвижимость города либо держится на уровне 2008 года, либо она снимается с продажи.

В Севастополе в январе-феврале т.г. стоимость однокомнатных квартир снизилась на 12-27%, двухкомнатных – на 30-40%, трехкомнатных – на 35-40% в зависимости от места расположения.

В конце марта – начале апреля зафиксирована остановка падения цен в нижнем ценовом сегменте и «выкуп дешевого жилья». По всем остальным сегментам тенденции к росту нет.

В Харькове пик падения стоимости жилья был зафиксирован в ноябре-декабре 2008 года (с 1250-1350 – до 850-800 долл. за кв.м). С января наблюдается увеличение количества сделок в дешевом сегменте, отсутствие сделок на первичном рынке жилья, повышенный интерес к элитной недвижимости.

А.ТОПАЛ отметил, что Сумы – это единственный регион, показавший тенденцию к росту стоимости жилья. В марте т.г. стоимость однокомнатных квартир выросла на 5-7%, двухкомнатных - на 3-5%, в предложении трехкомнатных квартир – небольшое падение.

По данным компании «Сумская недвижимость», в марте стоимость однокомнатных квартир составляла 629-671 долл./кв.м, двухкомнатных – 593-645 долл./кв.м, трехкомнатных – 540-580 долл./кв.м.