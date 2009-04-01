Каждый имеет право на бесплатный кусок коммунального пляжа в Крыму
01:27, 01 апреля 2009Крым
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Рекомендация Совета министров
В период курортного сезона властям регионов Крыма рекомендовано обеспечить бесплатный и беспрепятственный доступ жителей полуострова и отдыхающих на коммунальные пляжи автономии.
Об этом говорится в утвержденном Советом министров Крыма постановлении «О мероприятиях по подготовке и проведению курортного сезона 2009 года в Автономной Республике Крым».
Как отмечается в постановлении, «при заключении договоров аренды пляжных территорий» предусмотрено взимание платы только «за дополнительные услуги по прокату пляжного оборудования».
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