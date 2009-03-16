Продукты и вода на захваченном пиратами судне Saldanha пока есть

Ситуация на захваченном 22 февраля пиратами в Аденском заливе судне Saldanha, в состав экипажа которого входит один гражданин Украины, остается без изменений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, на судне достаточное количество продуктов питания и питьевой воды. Состояние здоровья членов экипажа удовлетворительное, пираты предоставили экипажу возможность позвонить родным.

Посольство Украины в Греции продолжает поддерживать постоянный контакт с компанией-оператором и осуществлять постоянный мониторинг ситуации вокруг захваченного судна.

Как сообщал УНИАН, судно Saldanha было захвачено пиратами в Аденском заливе 22 февраля. В состав экипажа судна входят 19 граждан Филиппин, двое граждан Румынии и один гражданин Украины (житель Керчи).