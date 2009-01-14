80-летний мужчина разбился, выпав с пятого этажа дома в Крыму

В Крыму пожилой мужчина разбился насмерть, выпав из окна квартиры на пятом этаже дома.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, информация о несчастном случае, который произошел в ялтинском пгт Гаспра, поступила к спасателям 13 января.

«Из окна квартиры на 5-ом этаже выпал мужчина, 1928 года рождения. От полученных травм он скончался на месте», - говорится в сообщении.

Расследованием происшествия занимается милиция Ялты.

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