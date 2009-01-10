В Крыму разоблачили чиновников поссовета

Правоохранители уличили должностных лиц одного из поселковых советов Крыма в незаконной выдаче 15 государственных актов на земельные участки общей площадью один гектар.

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, чиновники подделали техническую документацию на землю общества с ограниченной ответственностью (ООО) и незаконно отдали частным лицам 15 госактов на право собственности земучастков.

В результате противоправных действий ООО нанесены убытки на сумму более 880 тыс. грн.

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.365 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий и служебная подделка).