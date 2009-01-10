В Симферополе горел следственный изолятор

В Симферопольском следственном изоляторе №15 Управления государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний сегодня ночью произошел пожар. Люди не пострадали.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, возгорание возникло на 2-м этаже, в комнате отдыха административного корпуса. Площадь пожара составила 100 квадратных метров.

К утру спасатели ликвидировали пожар. Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Причина пожара и нанесенный им убыток в настоящее время устанавливаются, добавили в МЧС.