В крымских горах разбился турист

В горах Крыма погиб турист из Одессы, 1978 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, сотрудники горно-поискового спасательного отряда Ялты нашли тело одессита накануне в районе средней станции канатной дороги «Мисхор – Ай-Петри».

Предварительная причина смерти туриста – падение с высоты 50-ти метров.

Как сообщал УНИАН, 5 января спасатели получили сообщение от жительницы Одессы о пропаже мужчины. По словам звонившей, 1 января одессит отправился в поход в Крым, на гору Ай-Петри. Последний раз мужчина выходил на связь 3 января, а 4 января он собирался начать спуск. Поиск пропавшего туриста спасатели начали утром 6 января.