Легковушка врезалась в рейсовый автобус в Крыму: есть жертвы
ДТП на трассе Ялта-Севастополь
Один человек погиб и четверо получили травмы в результате столкновения автомобиля и рейсового автобуса на трассе Ялта-Севастополь в Крыму.
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне в районе поселка Гаспра (Большая Ялта).
Автомобиль Subaru выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Isuzu-Bogdan, который двигался в Севастополь.
По данным крымского Главка МЧС, в автоаварии погиб пассажир "Субару" (приблизительно 20-ти лет).
Пострадали 27-летний водитель автобуса и три его пассажира (1986, 1988 и 1989 годов рождения).
Пострадавшие были доставлены в Ливадийскую больницы. Их состояние удовлетворительное, отметили в МЧС.