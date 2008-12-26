Прокуратура в суде требует лишить Алушту и Симферополя российского ТВ

Прокуратурой предъявлены иски в суд о признании незаконными решений Симферопольского и Алуштинского городских советов о ретрансляции российских каналов в полном объеме.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Надзорное ведомство напоминает, что ранее прокуратуры Алушты и Симферополя внесли протесты на решения горсоветов о продолжении ретрансляции телеканалов России в этих городах. Прокуратура считает, что горсоветы Симферополя и Алушты превысили свои полномочия. «Прокуратура исходила из того, что законом Украины «О местном самоуправлении» местному совету не предоставлены полномочия признавать решения органов исполнительной власти незаконными (ограничивающими или нарушающими права и свободы граждан), а также оценивать действия телеорганизаций и обязывать их выполнять определенные действия», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Поскольку Алуштинский горсовет отклонил прокурорский протест, а Симферопольский - «уклоняется от его рассмотрения», надзорные органы обратились в суд с исковыми заявлениями о признании противоправными решений горсоветов и их отмене.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября вступило в силу решение Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию, которое обязывает провайдеров кабельного телевидения страны изъять из перечня программных продуктов неадаптированные к украинскому законодательству телепрограммы, в частности российские.