Для Севастополя 2008-ой год был позитивным

Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает, что 2008 год для города был позитивным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на итоговой пресс-конференции.

«Думаю, в целом 2008 год можно назвать позитивным для Севастополя. Почему? Потому что все равно есть макропоказатели, которые называются выполнение бюджета и программы социально-экономического развития города. Ну, программу еще не выполнили немножко, из-за того, что не были вовремя проведены аукционы по земле. А бюджет выполним», - сказал В.САРАТОВ.

Он добавил, что в уходящем году депутатам горсовета удалось сделать «достаточно много из того, что планировали».

«Принимаемые нами программы действительно были реализованы: то ли это здравоохранение, то ли это программа «Светлый город», то ли программа «Кровля», то ли ремонт подвалов, который мы начали в городе», - сказал председатель Севастопольского горсовета.