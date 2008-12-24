Для Севастополя 2008-ой год был позитивным
Аргументы главы городского совета
Председатель Севастопольского городского совета Валерий САРАТОВ считает, что 2008 год для города был позитивным.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на итоговой пресс-конференции.
«Думаю, в целом 2008 год можно назвать позитивным для Севастополя. Почему? Потому что все равно есть макропоказатели, которые называются выполнение бюджета и программы социально-экономического развития города. Ну, программу еще не выполнили немножко, из-за того, что не были вовремя проведены аукционы по земле. А бюджет выполним», - сказал В.САРАТОВ.
Он добавил, что в уходящем году депутатам горсовета удалось сделать «достаточно много из того, что планировали».
«Принимаемые нами программы действительно были реализованы: то ли это здравоохранение, то ли это программа «Светлый город», то ли программа «Кровля», то ли ремонт подвалов, который мы начали в городе», - сказал председатель Севастопольского горсовета.