Куницын: Единый центр не мертворожденная организация

Лидер Крымской организации партии "Единый центр", глава Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН считает, что ЕЦ становится "мощной политической силой".

"Я доволен, что вопреки прогнозам о том, что это – мертворожденная организация, "Единый центр" становится мощной политической силой, узнаваемой как в целом в Украине, так и в Крыму и Севастополе", - цитирует С.КУНИЦЫНА пресс-служба крымской парторганизации.

С.КУНИЦЫН заявил, что в 2008 году ЕЦ укрепил позиции на полуострове, на сегодняшний день практически завершено партстроительство. "Наша позиция в Крыму становится сильнее", - считает лидер крымской парторганизации.

"У нас центристская позиция, нет никаких радикальных действий. Отношения между центральными органами партии и Крымской республиканской организацией (ЕЦ) строятся на основе Конституции Украины и Конституции АРК", - сказал глава крымского ЕЦ.

В планах на 2009 год - продолжить развитие партийного строительства.