2 февраля в 12:00 состоится пресс-конференция на тему "Осознанное потребление: как Украине достичь экологического будущего", в рамках которой общественные экоактивисты и народные депутаты Украины обсудят необходимость принятия законопроекта №6544 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно модернизации государственной политики в направлении достижения Целей устойчивого развития и стимулирования внедрения рациональной модели потребления природных ресурсов и продукции".

Планируется, что законопроект будет стимулировать общество к сознательному потреблению и рациональному использованию природных ресурсов. Организатор: МФО "Беззайве". Участники: народный депутат Украины, глава МФО "Беззайве" Мария Мезенцева, основатель и председатель ОО "Беззайве" Яна Червинская, секретарь МФО Юлия Дзюба и общественные экоактивисты.

Будут обсуждаться перспективы внедрения данного законопроекта, а также роль и возможности государства в стимулировании перехода Украины к ответственному потреблению ("Украинские новости", ул. Эспланадная, 20). Нужна аккредитация: (050) 412 48 61 или [email protected]