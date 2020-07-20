Обсуждение законопроекта о дистанционной торговле лекарственными средствами

Приглашаем для обсуждения требующего доработки законопроекта о дистанционной торговле лекарственными средствами.

21 июля 2020 года в 09:30 в столичном КВЦ «Парковый» (Парковая дорога, 16А) представители власти, регуляторных служб, общественных организаций, владельцы аптечных сетей обсудят вопросы развития рынка и регуляторных механизмов обеспечения безопасности пациентов при осуществлении электронной розничной торговли лекарственными средствами в Украине.

В частности, речь пойдет о принятом на днях Верховной Радой за основу законопроекте №3615-1 «О внесении изменений в Закон Украины «О лекарственных средствах» относительно осуществления электронной розничной торговли лекарственными средствами и других законов», а именно – о внесении поправок ко второму чтению с целью усовершенствования нормативно-правового акта.

Организаторы мероприятия: ГС «Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ)»

Партнеры: ОО Институт общественного здоровья «UAHEALTHY».

Среди участников: Сергей Кузьминых – народный депутат, председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Оксана Дмитриева – народный депутат, заместитель председателя Комитета, председатель подкомитета по вопросам современных медицинских технологий и развития трансплантологии Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Валерий Зуб – народный депутат, Юрий Заславский – народный депутат, Владимир Руденко – директор ОС «Аптечная профессиональная ассоциация Украины (АПАУ)», Роман Исаенко – председатель Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, Александр Комарида – генеральный директор Фармацевтического директората Минздрава Украины Михаил Пасечник - советник руководителя Офиса президента Украины, Татьяна Котляр - председатель ОС «Всеукраинская фармацевтическая компания «Фарм Украина», Татьяна Демченко – ОО «Всеукраинская аптечная палата», Владислав Онищенко – глава правления Потребителей медицинских услуг лекарственных средств и медицинских изделий, другие эксперты и стейкхолдеры фармацевтической отрасли.

Среди приглашенных: Михаил Радуцкий – народный депутат, председатель Комитета ВРУ по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, Валерий Дубиль – народный депутат, первый заместитель председателя комитета.

Представители СМИ смогут задать участникам собрания свои вопросы.

Регламент мероприятия 2 часа. По окончании - кофе-брейк.

Подобные дискуссии планируются проводить регулярно, пока не будет найдено решение вышеуказанных вопросов.

Напомним, еще в марте Кабмин принял постановление №220, позволив аптекам доставлять лекарственные средства, привлекая почтовых операторов. Документом не предусмотрены необходимые условия транспортировки и хранения лекарственных препаратов операторами почтовой доставки и курьерами. Также данное постановление не предусматривает ответственности за нарушение условий доставки лекарств. В результате на рынке появилось множество интернет-агрегаторов, распространяющих лекарства без соблюдения условий, которые должны обеспечить контроль качества лекарственных средств при доставке их конечному потребителю.

Регистрация для участников: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVAfSVy3dHScsFDSUeZGoxozVBK40XJjPDS72lZovMQll-hw/viewform?usp=sf_link

Регистрация для представителей СМИ: https://docs.google.com/forms/d/1ju5hY3utks2t_qvQQ0NKuuBVMdHMtdgXZaz7kLDeesA/edit

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram