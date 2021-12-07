Еще в 2019 году было полностью остановлено строительство 40 домов "Аркады" (ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах").

После многотысячных митингов инвесторов Аркады в течение 2020 года строительная компания Stolitsa Group приняла стратегическое решение о помощи инвесторам Аркады в достройке их объектов. При содействии высшего руководства государства 07 апреля 2021 был подписан Меморандум по решению социального вопроса достройки и передачи квартир инвесторам ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах".

Данный документ подписали 12 сторон: Министерство внутренних дел Украины, Министерство развития общин и территорий Украины, Служба безопасности Украины, Фонд гарантирования вкладов физических лиц, Исполнительный орган Киевского городского совета (Киевская городская государственная администрация), модератор решения социальной проблемы на базе Центра защиты киевлян Молчанова В.Б., ООО "STOLITSA GROUP", ОО "Объединение инвесторов ЖК "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах", народный депутат Украины Исаенко Д.В., Финансовая компания "Гарант Капитал" и Домостроительная компания "Фундамент".

По результатам проведенного аудита обнаружен дефицит средств на достройку объектов "Аркады" в размере 3,6 млрд грн. Однако государство отказалось безвозвратно предоставлять эти средства на достройку объектов "Аркады".

Именно поэтому Меморандумом был заложен механизм покрытия дефицита для достройки объектов Аркады – компании STOLITSA GROUP предоставляется право беспрепятственной застройки 5 земельных участков на ж/м Осокорки-Центральные площадью 176 Га, а средства от продажи 10% площадей на данной территории передаются на достройку Аркады.

При этом, государство Меморандумом гарантировало право компании STOLITSA GROUP осуществлять застройку данной территории и таким образом гарантировало инвесторам Аркады покрытие дефицита средств для достройки их объектов.

Однако, в судебных производствах находятся дела, в которых Киевский городской совет отрицает и пытается обжаловать право дальнейшей аренды данных земельных участков.

01 декабря инвесторы Аркады получили гарантии персонально от Киевского городского головы Кличко В.В., что эта проблема должна быть немедленно решена путем голосования депутатов Киевсовета за закрытие данных судебных производств.

09 декабря состоится очередное заседание сессии Киевского городского совета, в повестку дня которого должен быть включен и вышеупомянутый вопрос.

По этой причине инвесторы Аркады массово соберутся под стенами Киевского городского совета, чтобы обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения Киевским городским советом условий Меморандума по гарантиям беспрепятственной застройки ж/м Осокорки-Центральные.

ИНВЕСТОРЫ ТРЕБУЮТ:

Выполнить взятые на себя по Меморандуму обязательства в части гарантий беспрепятственной застройки территории ж/м Осокорки-Центральные для возможности достройки объектов Аркады, а именно – принять меры по продлению договоров аренды земельных участков с такими кадастровыми номерами: 8000000000:9 :0013, 8000000000:96:001:0011, 8000000000:96:001:0010, 8000000000:96:001:0009, 8000000000:96:001:0008 путем принятия решения, направленного на закрытие судебных разбирательств по данным земельным участкам для выполнения условий Меморандума от 07.04.2021 года.

ПЛАН МИТИНГА:

09:00 – сбор участников возле Киевского городского совета (г. Киев, ул. Крещатик, 36).

09:30 – начало митинга, в том числе с требованием участия инвесторов в заседании Киевсовета, до принятия Киевским городским советом решения.

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Автор: Иван Бойко