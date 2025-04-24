Цветочная 'Книжная': гид по фестивалю 'Книжная страна'

С 24 по 27 апреля на ВДНХ пройдет фестиваль "Книжная страна". Кроме большой книжной ярмарки и привычных литературных мероприятий, в этом году фестиваль обогатится яркими фотозонами и цветочными инсталляциями.

За четыре дня на ВДНХ состоится более 300 мероприятий, среди которых презентации новинок, встречи с авторами, спектакли, звездные чтения, тематические лекции, стендапы, автограф-сессии, интерактивные мастер-классы. Рассказываем о главных тематических направлениях и некоторых событиях, которые стоит посетить. Полная программа фестиваля уже скоро будет доступна на сайте. Вход свободный.

Презентации книг

Видео дня

Книжный фестиваль - лучшее место для знакомства с новинками и хорошая возможность получить ответы на все вопросы о книге непосредственно от автора или издательства. Презентации будут проходить все четыре дня, в частности:

Презентация романов "Чак. На воздушных островах" Оксаны Кириченко и "Каррайк. Перерождение" Ульяны Дадак . Эти книги перенесут читателя в миры магических академий, которые являются не только детским развлечением, но и погружением в увлекательные приключения (25 апреля, 17:00, павильон 1, зал 1).

. Эти книги перенесут читателя в миры магических академий, которые являются не только детским развлечением, но и погружением в увлекательные приключения (25 апреля, 17:00, павильон 1, зал 1). Презентация книги "Дреди, батлы & стилы" фольклористки и антрополога Дарьи Анцибор о том, как украинская молодежь на протяжении веков боролась за свое право на культурную идентичность - от первых течений в периоды имперских и советских времен и до независимости (25 апреля, 15:00, павильон 1, зал 1).

о том, как украинская молодежь на протяжении веков боролась за свое право на культурную идентичность - от первых течений в периоды имперских и советских времен и до независимости (25 апреля, 15:00, павильон 1, зал 1). Презентация нового романа Георги Господинова "Природный роман". Обсуждение работ писателя с переводчиком Остапом Сливинским и главным редактором издательства "Черные овцы", писательницей Христей Венгринюк (26 апреля, 13:00, павильон 1, зал 1).

Обсуждение работ писателя с переводчиком Остапом Сливинским и главным редактором издательства "Черные овцы", писательницей Христей Венгринюк (26 апреля, 13:00, павильон 1, зал 1). Онлайн-презентация книги Сергея Плохия "Чернобыльская рулетка". Онлайн-встреча с писателем и обсуждение актуальных тем: война, ядерные угрозы и катастрофы в контексте его книг (26 апреля, 17:00, павильон 6, концертный зал Universum Hall).

Онлайн-встреча с писателем и обсуждение актуальных тем: война, ядерные угрозы и катастрофы в контексте его книг (26 апреля, 17:00, павильон 6, концертный зал Universum Hall). Презентация дебютной книги Фила Пухарева "Это вам не эстрада. Крутыми тропами украинской поп-музыки XX века". Автор исследует песни и исполнителей, ставших частью культурного наследия Украины, предлагая новые имена и истории (27 апреля, 19:00, павильон 1, зал 1).

Дискуссии и встречи:

В течение четырех дней фестиваля посетители смогут приобщиться к содержательным встречам, живым дискуссиям и публичным интервью, которые открывают новые смыслы в книгах, искусстве и социальных темах. Среди них:

Дискуссия "Тогда и сейчас. Искусство сопротивления: борьба украинских художников". Известные украинские художники, дизайнеры и авторы обсудят исторический вклад подпольного художника УПА Нила Хасевича и влияние современного искусства на борьбу за независимость (24 апреля, 19:00, павильон 1, зал 2).

Известные украинские художники, дизайнеры и авторы обсудят исторический вклад подпольного художника УПА Нила Хасевича и влияние современного искусства на борьбу за независимость (24 апреля, 19:00, павильон 1, зал 2). Встреча "Кино. Театр. Режиссура". Звезда мюзикла "Кабаре" Илья Чопоров и актер Иван Шаран, известный по ролям в театре Франко и фильме "Памфир", поговорят о том, как книги популяризируются через театр и кино, и определят влияние искусства на литературные произведения (25 апреля, 18:00, павильон 1, зал 1).

Звезда мюзикла "Кабаре" Илья Чопоров и актер Иван Шаран, известный по ролям в театре Франко и фильме "Памфир", поговорят о том, как книги популяризируются через театр и кино, и определят влияние искусства на литературные произведения (25 апреля, 18:00, павильон 1, зал 1). Разговор "Дневник как способ бытия". Поэт и прозаик Константин Москалец и литературовед Евгений Стасиневич обсудят влияние художественного текста на ощущение мира и поиск свободы через литературу (25 апреля, 18:00, павильон 1, зал 2).

Поэт и прозаик Константин Москалец и литературовед Евгений Стасиневич обсудят влияние художественного текста на ощущение мира и поиск свободы через литературу (25 апреля, 18:00, павильон 1, зал 2). Панельная дискуссия "Как говорить на сложные темы с украинцами в 2025 году". Известные медийщики и публицисты обсудят важную тему - как меняются методы коммуникации на фоне войны и тяжелых социальных тем. Среди спикеров: лауреат Шевченковской премии публицист Павел

Казарин, телеведущий Роман Винтонив (Майкл Щур), журналистки Настя Станко, Кристина Бердинских и Юлия Кириенко (26 апреля, 15:00, павильон 1, зал 2).

"Лирический бранч" с писательницей Софией Андрухович. Во время публичного интервью все желающие смогут задать свои вопросы автору культовых романов "Феликс Австрия" и "Амадока" и поговорить о ее творчестве (27 апреля, 11:00, павильон 7).

Запись подкаста "Вставное слово". Публичное интервью с Артемом Чехом, во время которого писатель расскажет о взаимодействии между литературой и другими видами искусства (27 апреля, 11:30, павильон 6, концертный зал Universum Hall).

Живой разговор "Как классика становится частью современной поп-культуры?". Фронтмен группы LATEXFAUNA Дмитрий Зезюлин расскажет, как классическая литература влияет на музыку, стиль и мировоззрение современных артистов (27 апреля, 18:00, павильон 6, концертный зал Universum Hall).

#ФРОНТМЭНЫ, павильон 4

На этот раз тематический павильон творчества военных и ветеранов представит программу из трех основных направлений - это литература, выставка и театр. Все они будут посвящены осмыслению военного опыта, силе слова творчества, памяти и человеческих историй.

Литературное направление традиционно сфокусировано на новинках современной литературы авторства украинских защитников и защитниц в разных жанрах. В частности, планируются встречи и презентации таких изданий: антология милитарной поэзии ФРОНТМЕНЫ, "Нерожденные для войны" Артема Чапая, первый роман о пилотах БПЛА "Пташники" Дмитрия Калинчука, а также дебютный сборник очерков журналиста и военнослужащего Дмитрия Крапивенко "Все на три буквы" и другие издания.

Театральная программа будет представлена тремя постановками, созданными с участием защитников и защитниц:

24 апреля - сценическое чтение пьесы "Племя ожидания" от "Театра ветеранов"

25 апреля - милитари-стендап "Нерожденный для войны" от 3ОШБ

27 апреля - спектакль-хедлайнер "Мой друг, черный эльф" от Львовского театра Леси Украинки.

В субботу в главном зале пройдет восьмичасовой марафон милитарной поэзии с участием Дмитрия Лазуткина, Артема Лоика, Артема Полежаки, Василия Мулика, Олексы Быка, Артура Дроня, резидентов Культурного десанта и десятков других военных поэтов.

В течение всего фестиваля в павильоне будет работать большая выставочная экспозиция художников, которые сейчас служат в Силах обороны, но не оставляют творчества и подготовили эксклюзивные артроботы. С подробным расписанием остальных событий павильона можно ознакомиться в соцсетях #ФРОНТМЕНЫ.

Мировое дерево фантастики, павильон 7

В этом году фестиваль представляет специальную программу, посвященную современной украинской фантастике. В течение четырех дней в павильоне будут проходить дискуссии, публичные беседы и презентации, охватывающие различные направления жанра - от хоррора до научной фантастики и romantasy.

Среди тем - переосмысление короткого фантастического рассказа, сочетание ужасов и фэнтези, новые голоса в научной фантастике и тому подобное. Отдельные события будут посвящены необычным существам, мирозданию и особенностям научной фантастики в Украине, в частности в контексте новых дебютов и переводов мировых бестселлеров. Участники программы - украинские авторы, которые формируют новую фантастическую литературу: Игорь Антонюк, Анастасия Никулина, Ирина Пасько, Валерия Растет и другие.

Семейные чтения, павильон 2

Этот популярный формат уже стал визитной карточкой фестиваля. Под кураторством Ани Завальской известные украинцы - актеры, певцы, телеведущие - снова соберутся, чтобы прочитают малышам и родителям свои любимые книги. Среди участников: FIINKA, Тоня Матвиенко, Magic Brothers, Олег Скрипка, Адам Мушкин, Никита Добрынин, Дмитрий Коляденко, Фагот, Дарья Белая, Ольга Навроцкая и другие.

Премия книжных блогеров

26 апреля на сцене концертного зала Universum Hall (6 павильон) состоится церемония награждения победителя Премии книжных блогеров. В этом сезоне премия будет определять самую обсуждаемую книгу украинского автора среди изданных с мая 2024 по март 2025 года. В шортлисте "Кубик" (Саша Козлов), "Дева, мать и третья" (Юлия Нагорнюк), "С нами будет жить еласмотерій" (Роман Голубовский), "Поезд прибывает по расписанию" (Маричка Паплаускайте), "Погляд Медузы" (Любко Дереш).

Литература и музыка

Культурное пространство "В'ЯВА" в этом году также присоединяется к фестивалю. 26 и 27 апреля все гости "Книжной страны" смогут приобщиться и к официальному открытию сезона "В'ЯВА". Гостей будут ждать концерты, вход на которые с 13:00 до 15:00 также будет свободным.

Активности на территории

В рамках кампании "Дети как дети" ЮНИСЕФ и ОО "Відчуй" организуют специальную зону мастер-классов. В частности, детей здесь будут обучать шрифту Брайля и основам жестового языка. В мультимедийной зоне будут транслировать образовательные мультфильмы, освещающие важность инклюзии, а также анимационные фильмы об опыте и истории детей с инвалидностью. Рядом будет работать "Координационный центр по развитию семейного воспитания". Пока малыши будут заняты творчеством, родители в этой зоне смогут узнать больше об усыновлении и патронате.

Овладеть новыми навыками можно будет и во время различных мастер-классов, которые будут проходить все четыре дня фестиваля. Здесь гости смогут прикоснуться к истории письма и искусства, а также создать собственноручно уникальные предметы для себя или в подарок. Среди активностей: уроки английского коперплейта острым пером, изготовление цветочных закладок и линогравюр, создание эксклюзивных открыток с авторскими дизайнами и даже цветущих экооткрыток, которые можно будет высадить в землю. Также будут проводиться занятия по украинской скорописи, изготовлению мини-книжек своими руками, созданию экслибрисов, росписи срезов книг и многое другое.

В зоне книжного маркета можно будет сделать бесплатное временное временное книжное тату от Tattooshka.Ua

Социальные инициативы

Разнообразные социальные инициативы можно будет найти на всей территории фестиваля. Здесь разместятся благотворительный фонд "Допомогатор", который поддерживает военных и семьи погибших, проект "Книга на фронт", отправляющий книги на передовую, и фонд "Лелека", который обеспечивает защитников тактической медициной. Фонд Притулы будет собирать донаты для нужд армии, а БФ "РИЙ" и "Гуркіт" будут рассказывать о проблематике быта военных, проводить мастер-классы и дарить подарки за донат. Все средства с благотворительных инициатив пойдут на поддержку важных потребностей военных.

Все дни на фестивале будет действовать платформа "Мемориал", которая хранит память о погибших Героях Украины.