«Берлин Александерплац» – экранизация одноимённого романа Альфреда Дёблина 1929 года, который считается одним из главных произведений немецкого модерна. В своей ленте Бурхан Курбани переносит события книги в наши дни, превращая классическую историю в современную криминальную драму, в которой Берлин продолжает играть одну из главных ролей.
Фрэнсис, молодой нелегальный мигрант из Западной Африки, хоть и поклялся стать лучшим человеком, все равно под влиянием обстоятельств вливается в подпольный мир немецкой столицы.
Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, где «Берлин Александерплац» был номинирован на премию «Золотой медведь». Лента получила премию Европейской киноакадемии за лучший оригинальный саундтрек. В Украине премьера состоялась в рамках фестиваля «Новое немецкое кино».
Фильм «Берлин Александерплац» выйдет в украинский прокат 25 февраля.
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