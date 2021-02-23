25 февраля на экраны украинских кинотеатров выходит хит Берлинале 2020, экранизация одного из наиболее знаковых немецких романов прошлого века.

«Берлин Александерплац» – экранизация одноимённого романа Альфреда Дёблина 1929 года, который считается одним из главных произведений немецкого модерна. В своей ленте Бурхан Курбани переносит события книги в наши дни, превращая классическую историю в современную криминальную драму, в которой Берлин продолжает играть одну из главных ролей.

Фрэнсис, молодой нелегальный мигрант из Западной Африки, хоть и поклялся стать лучшим человеком, все равно под влиянием обстоятельств вливается в подпольный мир немецкой столицы.

Мировая премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале, где «Берлин Александерплац» был номинирован на премию «Золотой медведь». Лента получила премию Европейской киноакадемии за лучший оригинальный саундтрек. В Украине премьера состоялась в рамках фестиваля «Новое немецкое кино».

Фильм «Берлин Александерплац» выйдет в украинский прокат 25 февраля.

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Автор: УНИАН