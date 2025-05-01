Фэнтези-шоу 'Вартові мрій' начинает всеукраинский тур: подробная программа

После серии из пяти солдаутов в Киеве и успешного европейского тура, фэнтези-шоу "Вартові мрій" отправляется по городам Украины. Обновленная версия спектакля будет представлена зрителям в Киеве 10 мая в Октябрьском дворце, после чего запланированы показы в Одессе, Виннице, Черкассах, Полтаве и Днепре.

"Стражи мечты" - это хореографически-цирковое шоу, сочетающее элементы фэнтези, музыки и театра. В основе сюжета - история девочки Алисы, которая вместе со сказочным персонажем - Котом, Стражем Звезды - отправляется в символическое путешествие, полное приключений, испытаний и магических превращений.

Спектакль сочетает сложные цирковые номера, авторские костюмы и оригинальное музыкальное оформление. Организаторы позиционируют шоу как событие для семейного просмотра, способное заинтересовать как детей, так и взрослых. Партнеры проекта - 1+1 media и Киевстар ТВ.

Видео дня

Расписание выступлений в городах:

10 мая, Киев

31 мая, Одесса

1 июня, Винница

13 июня, Черкассы

14 июня, Полтава

15 июня, Днепр

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