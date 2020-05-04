Цикорий польза - чем полезен цикорий, противопоказания

Цикорием легко можно заменить кофе, но кроме этого растение является настоящим источником полезных веществ и витаминов.

Цикорий известен как отличный заменитель кофе, позволяющий получить заряд бодрости. В отличие от кофейных зерен, он не содержит кофеина, поэтому его могут употреблять люди, страдающие гипертонией, патологиями ЖКТ, сосудов и сердца. Хотя в действительности цикорий используется в лечебны целях для профилактики многих заболеваний.

Что такое цикорий:

Цикорий – многолетняя трава высотой до 1,5 м. Легко узнается по соцветиям-корзинкам с голубыми цветками, которые раскрываются утром, а также в пасмурную погоду. Цикорий – одно из старейших известных растений. Его выращивают в Северной Африке, Западной Азии и Европе. Сам процесс потребления и заваривания цикория впервые упомянут в летописях Египта. Позже цикорий начали выращивать средневековые монахи в Европе. И только в 1700 году его завезли в Северную Америку, где он стал самым распространенным заменителем кофе. В народе цикорий называют «петровым батогом».

Чем полезен цикорий:

Польза цикория скрывается в его корневой части, в которой содержится до 75 % инулина (органическое вещество). Это натуральный полисахарид, который подходит для диетического питания (при сахарном диабете). Инулин легко усваивается и становится мощным пребиотиком. При регулярном потреблении цикорий повышает защитные функции организма к вредным бактериям и вирусам. Еще цикорий – это источник витаминов. Бета-каротин – натуральный антиоксидант – выводит свободные радикалы, предупреждает развитие онкологии. Витамин Е – замедляет процессы старения, препятствует тромбообразованию и улучшает работу иммунной системы. Тиамин отвечает за выносливость и работу нервной системы. Холин помогает очистить печень от лишнего жира. Пиридоксин снимает стресс и усталость, улучшает обмен веществ и понижает сахар в крови. Рибофлавин регулирует жизнедеятельность клеток и влияет на репродуктивные функции. Фолиевая кислота – участвует в синтезе ДНК и аминокислот, поддерживает работу сердечно-сосудистой и иммунной системы.

Цикорий имеет низкую калорийность – всего 21 Ккал на 100 г продукта. Учитывая, что для приготовления одной чашки необходимо всего 5 г порошка, количество калорий в напитке будет минимальным. По этой причине его могут безбоязненно употреблять люди, которые стремятся избавиться от излишнего веса.

Женщины ценят растение за его положительное воздействие на волосы и кожу. Напиток из порошка обеспечивает восстановление коллагенов, которые отвечают за эластичность и упругость кожи. Поскольку в цикории нет кофеина, его могут смело пить беременные женщины и кормящие мамы. Являясь близким по вкусу к натуральному кофе, он не влияет на тонус сосудов, но придает организму больше энергии.

Вред цикория:

Цикорий противопоказан людям, страдающим варикозным расширением вен и желчнокаменной болезнью. Также цикорий может вызвать индивидуальную непереносимость и аллергическую реакцию. Так как цикорий расширяет сосуды и «разгоняет» кровь, поэтому людям с гипотонией лучше не злоупотреблять напитком. Одна чашка цикория может вызвать тошному, слабость и головокружение. Дневная норма для здорового человека – 30 миллилитров напитка в день

Как пить цикорий:

Цикорий натощак притупляет голод, снижает аппетит, поэтому врачи его рекомендуют пить при сбалансированной диете. Также напиток расслабляет нервы и борется с бессонницей. Выводит из организма шлаки, нормализует уровень сахара в крови.

Кофе из цикория:

В магазинах продается уже готовый растворимый сублимированный цикорий. При желании такой концентрат можно смешивать с натуральным или растворимым кофе.

Если хочется заготовить цикорий самостоятельно, нужно ранней весной или поздней осенью выкопать корни и тщательно обмыть. Затем нарезать маленькими ломтиками поперёк и высушить в духовке при температуре +60 °C. Высушенные кусочки корней обжаривают, постоянно помешивая, на сухой сковородке, пока они не приобретут насыщенный коричневый цвет. Во время обжарки образуется эфирное масло цикореоль, запах которого похож на аромат кофе. Обжаренный цикорий мелют в кофемолке и хранят в герметично закрывающейся банке.

Для приготовления напитка 2 чайные ложки порошка заливают стаканом воды, кипятят на слабом огне 3–5 минут и еще 5 минут настаивают, накрыв крышкой. Готовый отвар следует процедить. Можно добавить мед, апельсиновый или яблочный сок.

Кофе из цикория с молоком

Ингредиенты: 1 ч. л. сублимированного цикория; 70–100 мл горячей воды; 50 мл молока; сахар – по вкусу.

Приготовление: в чашку высыпать цикорий и сахар. Налить немного кипятка и хорошо перемешать. Добавить остальную воду. Взбить молоко в пену и вылить в чашку.

Цикориевый глясе

Ингредиенты: 150 мл цикориевого отвара или раствора сублимированного цикория; 70–100 г шоколадного мороженого; 20–30 мл сливок; 5–6 кубиков льда; сахар, тертый шоколад – по вкусу.

Приготовление: в бокал положить лед. Залить его охлажденным цикориевым напитком (если хочется – немного подсластить). Опустить в бокал шарик мороженого. Сверху выложить взбитые сливки и посыпать тертым шоколадом.