Украинцы предпочитают иномарки

Современный украинец постепенно отказывается от автомобилей стран СНГ и чаще покупает иномарки.

В прошлом году продавцы автомобилей по всей Украине работали почти синхронно, выяснил журнал “Авто-центр”.

Торгово-сервисная сеть значительно расширилась и часть продаж иномарок во всех регионах превысила объемы реализации легковушек производства стран СНГ. В прошлом году во всех регионах страны увеличение продаж автомобилей составило от 30 до 75% по сравнению с 2006 годом.

Наибольшее количество продаж традиционно обеспечили мегаполисы. Только киевляне приобрели в прошлом году свыше 100 тыс. машин. Всего за 2007-й жители Киева, Донецка и Днепропетровска приобрели 300 тыс. легковушек.

ICTV