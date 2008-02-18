ДТП в Луцке: погибли три человека, еще один - в реанимации
09:42, 18 февраля 2008Разное
1092 0
"Opel" врезался в железобетонную опору
Вследствие дорожно-транспортного происшествия в Луцке погибли три человека, еще одна в тяжелом состоянии была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, происшествие произошло 17 февраля около 20.30 на ул. Карпенко Карого.
Водитель легкового автомобиля "Opel" не справился с управлением и совершил столкновение с железобетонной опорой.
По факту ДТП правоохранительными органами проводится расследование.
Всего за минувшие сутки на территории страны были зарегистрировані 82 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 14 человек и 113 – травмированы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter