Под завалами на шахте в Макеевке ищут четвертого горняка

На шахте "Чайкино" в Макеевке Донецкой области продолжаются поиски четвертого горняка, который 15 февраля оказался под завалом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в поисково-спасательных работах задействованы подразделения Государственной военизированной горноспасательной службы Минуглепрома.

Как сообщал УНИАН, обвал породы на шахте "Чайкино", под который попали четыре горняка, произошел в 5 часов утра 15 февраля. В 05.50 и в 07.25 на поверхность были подняты два горняка, которые с травмами разных степеней тяжести были госпитализированы. В 12.25 третий горняк от полученных травм умер во время подъема на поверхность.