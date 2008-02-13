В парламенте опять шарики и мегафоны – неужели донецкий избиратель выбирал клоунов?

Реплика

Интересно, неужели избиратели Партии регионов поддерживают ту клоунаду, которую их избранники устроили сейчас в парламенте? И одинаковое ли значение вкладывают “регионалы” и их электорат в понятие “защита интересов избирателей”...

Уж которую неделю подряд наблюдаю за “творческой работой” “регионалов” в парламенте, и все пытаюсь понять – неужели бело-синий электорат давал своим избранникам мандат именно на ТАКИЕ действия, точнее – абсолютную бездеятельность? Неужели донецкий избиратель одобрительно относится к тому, что полторы сотни упитанных, “конкретных” пацанов не работают, в соответствии с занимаемой депутатской должностью не сидят над законопроектами, не трудятся в комитетах, не принимают законы, необходимые для улучшения жизни избирателей? А вместо этого – бегают по залу с мегафонами и воздушными шариками, вроде бы защищая государство от западного мира. Неужели нельзя найти другие способы протестов – чтобы и позицию свою отстоять, и интересам избирателей не навредить?

Ведь сам рядовой представитель Донецка ежедневно, из месяца в месяц добросовестно ходит на работу, выполняет планы, горбатится на сверхурочных – и только после месяца тяжелого труда получит заработную плату. При том что стоимость рабочего дня депутата почти в десять раз превышает стоимость рабочего дня металлурга (если исходить из 18 тысяч гривен зарплаты депутата, то за рабочий день он получает около 750 грн.)!

Впрочем, государственный карман выдержит – и не такие суммы на ветер пускали.

Интересно, как восточноукраинские “владельцы заводов, газет и пароходов” собираются требовать дисциплины от подчиненных на своих предприятиях? Неужели исходя из примера собственной депутатской добросовестности?

Попробуем спроектировать парламентскую ситуацию на самое обычное предприятие.

Представьте ситуацию – рядовой рабочий “Азовстали” или Харцизского трубного завода не согласен, что руководство решило заключить контракты на поставку продукции, скажем, с Россией. Вот приходит он на работу, но не идет в цех, а следует к административному зданию с воздушным шариком в одной руке и лозунгом: “Начальник – ты не прав, отзови свою подпись под контрактом. Требую сделать так, как хочу я” – и начинает блокировать двери, не пуская гендиректора комбината на работу. И так несколько недель подряд. При этом сталь не плавится, трубы не делаются (ведь рабочий занят – он митингует возле кабинета директора), однако зарплату этому рабочему исправно насчитывают. Ха-ха...

Как вы думаете – стерпел бы такой беспорядок владелец этих комбинатов, народный депутат Ринат Ахметов?

Ага!

Думаю, очень скоро такой работник искал бы работу, и вряд ли нашел бы ее в пределах всего региона. Наверное, направился бы в Киев – в депутаты (шучу).

Впрочем, смешки – смешками, но действительно выходит, что на выборах граждане голосовали за “регионалов”, исходя из их обещаний о “улучшении жизни уже сегодня”, а в результате получили “веселую жизнь”. Что, между прочим, совсем не одно и то же. Но как не грустно – даже если донецкий избиратель и захочет как-то наставить своего депутата на путь праведный – вряд ли тот его послушает, разве же здесь до мелких проблем маленького украинца, когда такие глобальные бои ведутся?

Во вторник, кстати, депутаты вроде бы перешли к работе – “регионалы” разблокировали заседание парламента, в результате чего было принято несколько нужных законов. Однако сегодня, наверное, депутаты опять решили, что “делать жизнь лучше” – занятие нудное и хлопотное, а вот делать ее веселее – намного интереснее и эффектнее. Поэтому сегодня утром в зале парламента – снова “мегафонно-шариковое настроение”....

Татьяна, г. Киев