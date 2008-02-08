Производство бензина и дизтоплива сократилось

Украинские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), по оперативным данным, в январе сократили производство автомобильного бензина на 20,3%, по сравнению с январем 2007 года, до 266,8 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Министерстве топлива и энергетики Украины.

Производство дизельного топлива в Украине в январе сократилось на 56,3%, по сравнению с январем 2007 года, до 137,0 тыс. тонн.

Производство мазута в Украине в январе сократилось на 57,6%, по сравнению с январем 2007 года, до 144,1 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2007 году украинские НПЗ увеличили производство автомобильного бензина на 5,9%, по сравнению с 2006 годом, до 4159,4 тыс. тонн, дизельного топлива - сократилось на 2,7% – до 4096,8 тыс. тонн, мазута - также сократилось на 6,9% – до 3324,3 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В Украине работают шесть нефтеперерабатывающих заводов, общей мощностью переработки 51,11 млн. тонн нефти в год. Три НПЗ, включая Одесский НПЗ ("ЛУКОЙЛ"), Лисичанский (ТНК-ВР) и Кременчугский ("Нафтогаз Украины"), по данным Антимонопольного комитета Украины, контролируют 66% украинского рынка бензинов и 51% рынка дизельного топлива.

На сегодня два НПЗ – Херсонский и Одесский находятся на реконструкции.