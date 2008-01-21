ДТП в Киевской области: погибли три человека

Вчера около 7 часов утра на 20-м км автодороги “Борисполь-Днепропетровск” в Киевской области автомобиль Volkswagen Transporter выехал на встречную полосу, съехал в кювет, где врезался в дерево.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины, в результате ДТП водитель и двое пассажиров погибли на месте аварии, а еще два человека получили телесные повреждения.