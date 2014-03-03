Открытие выставки «Вогонь любові. Присвята Майдану» в Центре современного искусства М17

Центр современного искусства М17 приглашает киевлян и гостей города посетить художественную выставку, посвященную событиям на Майдане –«ВОГОНЬ ЛЮБОВІ. ПРИСВЯТА МАЙДАНУ», которая будет открыта для всех желающих с 8 по 17марта 2014 года с 11.00 до 20.00.

8 марта 2014 года состоится открытие художественной выставки, посвященной недавним событиям на Майдане, в которой будут представлены работы уже известных и молодых художников не только из Украины, но и из зарубежа. Живописцы, ставши свидетелями тяжелых событий этой зимы в Украине создали чувственные и эмоциональные произведения исскуства, которые основаны на ярости, страданиях, боли, горе, человеческом достоинстве, гордости, благодарности, благородстве, радости и любви.

Душа каждого художника была переполнена…потому они излили свои переживания на полотнах, передали эмоции через картины, фотографии, скульптуры и инсталляции.

Во время выставки можно будет увидеть работы Владимира Бовкуна, Александра Ройтбурда, Матвея Вайсберга, Бориса Эгиазаряна, Николая Журавля и Петра Бевзы, Игоря Гусева, Стаса Жалобнюка, Вилли Л`Еплаттенье из Испании и многих других.

По мнению кураторов проекта Елизаветы Бельской и Олеси Авраменко, именно эти работы смогу лечь в основу образа новой Украины. Они будут способствовать созданию символов для дальнейшего восприятия нас мировой общественностью, а также преподнесут страну в собственных глазах.

Выставка будет рабо тать бесплатно для всех желающих с 8 по 17 марта в Центре современного искусства М17 с 11.00 до 19.00.