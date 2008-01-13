В центре Киева столкнулись Lexus и Daewoo Lanos (фоторепортаж)
15:50, 13 января 2008Разное
8059
Кто виноват установит следствие
Сегодня в центре Киева столкнулись два автомобиля. По сведениям очевидцев, Lexus LX 470 двигался по Большой Васильковской, водитель Daewoo Lanos совершал поворот налево. От удара по касательной Lexus "ушел" в столб. Еще до прибытия сотрудников ГАИ, желая остаться неузнанным, владелец джипа предусмотрительно закрыл свой номерной знак. Кто из водителей виноват установит следствие.
Фото Натальи Негрей
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter