В центре Киева столкнулись Lexus и Daewoo Lanos (фоторепортаж)

Сегодня в центре Киева столкнулись два автомобиля. По сведениям очевидцев, Lexus LX 470 двигался по Большой Васильковской, водитель Daewoo Lanos совершал поворот налево. От удара по касательной Lexus "ушел" в столб. Еще до прибытия сотрудников ГАИ, желая остаться неузнанным, владелец джипа предусмотрительно закрыл свой номерной знак. Кто из водителей виноват установит следствие.

Фото Натальи Негрей